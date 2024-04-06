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Bağdatspor - Karamürselspor maçında olaylar çıktı, sandalyeler havada uçuştu

Bağdatspor ile Karamürselspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında olaylar çıktı.

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Bağdatspor - Karamürselspor maçında olaylar çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Bağdatspor - Karamürselspor maçında olaylar çıktı, sandalyeler havada uçuştu
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İki takım futbolcuları arasında, maç sonunda çıkan tartışma hararetlendi. Çıkan tartışmaya kulüp yöneticiler de dahil olunca olaylar iyice büyüdü. Fiziksel temas sonrasında sandalyeler havada uçuştu. Tansiyonun bir hayli yükseldiği ortamı güvenlik güçleri kontrol altına aldı.

06 Nis 2024 - 16:28 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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