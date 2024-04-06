Bağdatspor - Karamürselspor maçında olaylar çıktı, sandalyeler havada uçuştu

İki takım futbolcuları arasında, maç sonunda çıkan tartışma hararetlendi. Çıkan tartışmaya kulüp yöneticiler de dahil olunca olaylar iyice büyüdü. Fiziksel temas sonrasında sandalyeler havada uçuştu. Tansiyonun bir hayli yükseldiği ortamı güvenlik güçleri kontrol altına aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.