Pazarcılardan Hürriyet’e teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pazarcı esnafı ile iftar sofrasını paylaştı. İftar programına CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Babacan ve Kocaeli’de faaliyet gösteren oda başkanları, pazarcı esnafı ve aileleri katıldı.

“PAZARCI ESNAFIMIZLA ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR KURDUK”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Milletvekilliğimde bana pazarcı vekil diyorlardı. Pazarcı esnafımızla o kadar güzel dostluklar kurduk ki. Birbirimizi çok sevdik. Kadir Gecesinde sizlerle birlikte iftar sofrasını kurmak nasip oldu. Dayanışması için Ramazan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Siyaset üstü davranarak her zaman esnafımız için dayanışma içerisinde çalıştık. Odadan bize ne geliyorsa gücümüz yettiğince yapmaya çalıştık.

“ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”Sizlerin yıllardır çektiği sıkıntıları bitirmek için elimizden geleni yaptık. Geçici pazarcılarımızın sorununu hallettik. Birçok Pazar alanımızı daha konforlu hale getirdik. Fiziki koşulları iyileştirdik. Yapacağımız daha çok işimiz var. Bu dönem daha güçlü bir şekilde diğer Pazar alanlarımız için çok daha güzel işler yapacağız. Kimseyi ayırmadan, partizanlık yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Rabbim hepimize iyi işler yapmayı nasip etsin. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bayramın 1’nci gününde düzenleyeceğimiz halk bayramlaşmamıza herkesi davet ediyorum” dedi.

KUMSAR, “BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, “Fatma Başkanımla seçimlerden sonra iftar yapacağız diye konuşmuştuk. Böyle mübarek bir günde bir araya gelmek nasip oldu. Kozluk pazarımızda çok sıkıntılarımız vardı. Başkanımız bir hafta önce çalışmaları başlattı. Yakın zamanda mescit ve WC esnaf için hazır olacak. Yenişehir’deki sıkıntılarımızı çözdü. Alikahya’da soğuktan ve yağışlardan etkilenen Pazar alanı için branda çalışması yapıldı. Bayındırlık’ta çok büyük bir sıkıntımız vardı. Başkanımızdan Allah razı olsun onu da halletti. Fatma Başkanım 40 yıldır yapılmayanı yaparak geçici pazarcılarımızın sorununu çözdü” dedi.