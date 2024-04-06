İzmit Belediyesi; Ramazan ayının uğurlayıcısı, bayram günlerinin müjdecisi olan Kadir Gecesi’nde kentin birçok noktasında vatandaşlara helva ikramında bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Mehmet Ali Paşa Camii’nde teravih namazı sonrası cemaate hayırlı kandiller dileyerek helva ikram etti.
17 CAMİDE İKRAMLAR YAPILDI
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Akmeşe Atatürk Camii, Yenicuma Camii, Fevziye Camii, Yenidoğan Merkez Camii, Şirintepe Merkez Camii, Terzibayırı Camii, Kuruçeşme Merkez Camii, Gültepe Hicret Camii, Alikahya Hayırsevenler Camii, Yahya Kaptan Merkez Camii, Yenişehir Rahmet Camii, Yeşilova Merkez Camii, Çınarlı Camii, Kadıköy Hayırsevenler Camii, Ambarcı Camii’nde helva ikramı gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.