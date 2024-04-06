İzmit Belediyesi; Ramazan ayının uğurlayıcısı, bayram günlerinin müjdecisi olan Kadir Gecesi’nde kentin birçok noktasında vatandaşlara helva ikramında bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Mehmet Ali Paşa Camii’nde teravih namazı sonrası cemaate hayırlı kandiller dileyerek helva ikram etti.

17 CAMİDE İKRAMLAR YAPILDI

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Akmeşe Atatürk Camii, Yenicuma Camii, Fevziye Camii, Yenidoğan Merkez Camii, Şirintepe Merkez Camii, Terzibayırı Camii, Kuruçeşme Merkez Camii, Gültepe Hicret Camii, Alikahya Hayırsevenler Camii, Yahya Kaptan Merkez Camii, Yenişehir Rahmet Camii, Yeşilova Merkez Camii, Çınarlı Camii, Kadıköy Hayırsevenler Camii, Ambarcı Camii’nde helva ikramı gerçekleştirdi.