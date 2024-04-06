Balıkçı 'dan çağrı! CHP Körfez için YSK'ya başvurdu!

İLÇE VE İL REDDETTİ, YSK'YA GİTTİLER
İtirazı değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemenin ardından itirazın reddine karar verdi. CHP, bu kez İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sundu. İtirazı inceleyen İl Seçim Kurulu da bugün ret kararını 2 gün önce açıklamıştı YSK'ya itiraz ettiler.
DAHA DETAYLI VE DELİLLİ
Yasal yolları sonuna kadar kullanmakta kararlı olan CHP Körfez adayı Tayfun Balıkçı Yüksek Seçim Kurulu'na bugün itiraza bulundu. Daha detaylı ve delillendirilen itirazların sonucu ise CHP'de heyecanla bekleniyor
BALIKÇI YARIN İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU
Öte yandan bugün yaptığı bir açıklamayla CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı yarın vatandaşları Körfez İlçe Seçim Kuruluna davet etti. Birlik olmaya davet eden Balıkçı vatandaşları 14:00'da Körfez Halkının iradesine sahip çıkma çağrısında bulundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.