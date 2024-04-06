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Balıkçı 'dan çağrı! CHP Körfez için YSK'ya başvurdu!

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 1395 oy aldı. CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına ve 5 bin 73 geçersiz oya itiraz etti. CHP, oyların yeniden sayılmasını ve geçersiz oyların da incelenmesini talep etmişti.

Cihat Polat
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Balıkçı 'dan çağrı! CHP Körfez için YSK'ya başvurdu! mask
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İLÇE VE İL REDDETTİ, YSK'YA GİTTİLER

İtirazı değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemenin ardından itirazın reddine karar verdi. CHP, bu kez İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sundu. İtirazı inceleyen İl Seçim Kurulu da bugün ret kararını 2 gün önce açıklamıştı YSK'ya itiraz ettiler.

DAHA DETAYLI VE DELİLLİ

Yasal yolları sonuna kadar kullanmakta kararlı olan CHP Körfez adayı Tayfun Balıkçı Yüksek Seçim Kurulu'na bugün itiraza bulundu. Daha detaylı ve delillendirilen itirazların sonucu ise CHP'de heyecanla bekleniyor

BALIKÇI YARIN İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Öte yandan bugün yaptığı bir açıklamayla CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı yarın vatandaşları Körfez İlçe Seçim Kuruluna davet etti. Birlik olmaya davet eden Balıkçı vatandaşları 14:00'da Körfez Halkının iradesine sahip çıkma çağrısında bulundu
# ilçe, seçim, chp, yüksek, Tayfun Balıkçı

06 Nis 2024 - 16:41 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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