Annesini ve abisini öldürdü, babası ve kız kardeşini yaraladı

Olay, Sancaktepe Asiltürk Caddesi Veysel Karani Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Fırat isimli şahıs ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Fırat, silahla annesini, babasını, kız kardeşini ve abisini vurdu. Ardından kendisine silahla ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan annesi Sabiha Fırat ve abisi Bilal Fırat’ın hayatını kaybettiğini, babası Murat Fırat ve kız kardeşi Zehra Fırat’ın ise yaralandığını belirledi. Aynı silahla kendini vuran Yusuf Fırat’ın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler morga kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen ve gözyaşlarına boğulan şüphelinin abisi, “Biz 7 kardeşiz. Annem, babam ve kardeşlerimle beraber yaşıyorduk. Olay olduğunda ben Kocaeli’deydim. Annemin ya da kardeşimin vurulduğunu duydum” dedi. Öte yandan, evden kaçarak kurtulan Yusuf Fırat’ın babası Murat Fırat’ın ise bir dükkana girerek yardım istediği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba Murat Fırat’ın yardım istediği dükkan sahibi Fahri Mocu, “Bakkalda temizlik yapıyordum. Bir vatandaş geldi kanlar içinde. Polisi çağırmamı istedi, ben de polisi ve ambulansı aradım. Kan kaybetmesin diye yardım ettik. Oğlunun kendisini ve ailesini vurduğunu söyledi” dedi.