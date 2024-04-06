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Çayırova Belediyesi, Ankaragücü deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi’nin 32. haftasında Çayırova Belediyesi yarın MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak.

İhlas Haber Ajansı
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Çayırova Belediyesi, Ankaragücü deplasmanında mask

2 yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 32. hafta karşılaşmasında Başkent temsilcisinin misafiri olacak. Yarın saat 17.30’da MKE Ankaragücü ile mücadele edecek olan Çayırova Belediyesi'nin hedefi mutlak galibiyet. Başantrenör Şemsettin Baş’ın öncülüğünde bütün hafta boyunca zorlu karşılaşmaya hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde eksik bulunmuyor. Müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Çayırova Belediyesi, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak amaçlıyor.
Ligde 16 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 5. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 12 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 15. sırada bulunan rakibini yenerek, galibiyet serisini devam ettirmek ve play-off yarışında önemli bir eşiği daha geçmek istiyor.
Ligin ilk yarısında oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Ankaragücü 119-111'lik skorla kazanmıştı.
Karşılaşmayı Yücel Çilingir, Mesut Öztürk ve Özkan Talo hakem üçlüsü yönetecek.
# büyük, türkiye

06 Nis 2024 - 17:33 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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