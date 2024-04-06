Birce Akalay'dan aşk itirafı: 'Bunu seviyorum'

Son olarak Netflix'in Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Birce Akalay sevgilisi Hakan Kurtaş ile ilk karesini takipçileriyle paylaştı. Fransa'ya tatile çıkan çiftin paylaştığı kare kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kısa bir süre önce ilişkileri başlayan çiftin ne zaman birlikte fotoğraf paylaşacağı bir süredir hayranları tarafından merak edilmişti.

"BUNU SEVİYORUM"

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş tatil için soluğu Paris'te aldı. Akalay, sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan etti. Ünlü oyuncu, Paris tatilinden karelere "Bunu seviyorum" notunu düşerken; Hakan Kurtaş da sevgilisinin paylaşımına kalp ve alev emojileriyle yorum yaptı.

Kaynak: cumhuriyet