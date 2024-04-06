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İzmit Belediyesinden avukatlara anlamlı ziyaret

İzmit Belediyesi, 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle gerçekleştirdiği ziyaretlerle avukatların gününü kutladı

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İzmit Belediyesinden avukatlara anlamlı ziyaret mask
İzmit Belediyesinden avukatlara anlamlı ziyaret
İzmit Belediyesinden avukatlara anlamlı ziyaret
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5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında İzmit Belediyesi yöneticileri geçmiş dönem baro başkanları, siyasi partilerin ve derneklerin avukat yöneticileri, şehrimize hizmet veren en genç ve en yaşlı avukatları ziyaret etti. Yöneticiler, avukatların gününü kutlayarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. 

HEDİYELERİ VERİLDİ

Ziyaretlerde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm ve sıfır atık projelerinden elde edilen gelir ile deprem bölgesinde ekilecek ağaçların sertifikaları hediye edildi. Avukatlar, ziyaretlerinden ötürü İzmit Belediyesi ailesine teşekkür etti. 
# hizmet, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, gelir

06 Nis 2024 - 18:27 - Gündem

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