Boşanmak isteyen damadı öldürdüler

Olay, saat 15.00 sularında Soğukkuyu Mahallesi'nde gerçekleşti. 33 yaşındaki Uğur Yurtseven, boşanma işlemlerini konuşmak için 65 yaşındaki kayınpederi M.S.Ş. ve 36 yaşındaki K.Ş. ile sokakta bir araya geldi. Burada, taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Uğur Yurtseven’i tabancayla vurup bıçaklayan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş., olay yerinden kaçtı.
Olaya şahit olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin hemen müdahale ettiği Uğur Yurtseven, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Uğur Yurtseven'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma açılırken polis baba-oğulun yakalanması için çalışmalara başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.