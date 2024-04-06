VÜCUDUN DOĞAL SAVUNMASINI DESTEKLEMENİN 9 YOLU

@a.okancaglar hesabında ben her gün yediklerimi içtiklerimi, ne kadar uyuduğumu ve yürüdüğümü hikayelerde paylaşıyorum. Bu yazı da adeta bizim yaptıklarımızı özetliyor.
“Aşağıda özetleyeceğimiz stratejiler genel anlamda bağışıklığı destekleyebilir.
1- Yeterli uyku uyuyun.
Uykusuzluk hastalanma riskini artırır. Yetişkinler her gece en az 7 saat uyumalıdır.
2- Daha fazla bitkisel yiyecek yiyin.
Bitkisel gıdalar (sebzeler, meyveler) hastalıktan koruyan antioksidanlar, lif ve C vitamini içerir.
3- Daha fazla sağlıklı yağ yiyin.
Zeytinyağı ve omega-3 yağ asitleri yüksek oranda anti inflamatuardır. Kronik inflamasyon bağışıklık sistemini baskıladığı için anti inflamatuar etkisi olan yağların hastalıklarla savaşmada faydası vardır.
4- Daha fazla fermente yiyecek yiyin, yiyemiyorsanız probiyotik takviye alın.
Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi birbirine bağlıdır. Fermente yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirir.
5- Şekerden ve şeker katkılı gıdalardan uzak durun.
Şeker bağışıklık sistemini baskılayan obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gelişmesinde rol oynar. Şekerden uzak durmak inflamasyonu düşürür ve bu riskli durumların oluşmasını önler.
6- Çok yoğun olmayan egzersiz yapın.
Egzersiz inflamasyonu düşürür ve bağışıklık hücrelerinin sağlıklı olarak geri dönüşümünü sağlar.
7- Yeterli su için.
Susuz kalmak hastalığa yatkın hale getirir.
8- Stresinizi yönetin.
Stres düzeyinizi meditasyon, yoga, egzersiz veya başka yollarla düşürmek bağışıklık fonksiyonlarını destekler.
9- Akıllıca takviye kullanın.
Bağışık üzerinde etkili olan takviyeler:
▪️ C Vitamini
▪️ D Vitamini
▪️ Çinko
▪️ Kara mürver
▪️ Ekinezya
▪️ Sarımsak”
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/how-to-boost-immune-health
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.