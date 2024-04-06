VÜCUDUN DOĞAL SAVUNMASINI DESTEKLEMENİN 9 YOLU

@a.okancaglar hesabında ben her gün yediklerimi içtiklerimi, ne kadar uyuduğumu ve yürüdüğümü hikayelerde paylaşıyorum. Bu yazı da adeta bizim yaptıklarımızı özetliyor.

“Aşağıda özetleyeceğimiz stratejiler genel anlamda bağışıklığı destekleyebilir.

1- Yeterli uyku uyuyun.

Uykusuzluk hastalanma riskini artırır. Yetişkinler her gece en az 7 saat uyumalıdır.

2- Daha fazla bitkisel yiyecek yiyin.

Bitkisel gıdalar (sebzeler, meyveler) hastalıktan koruyan antioksidanlar, lif ve C vitamini içerir.

3- Daha fazla sağlıklı yağ yiyin.

Zeytinyağı ve omega-3 yağ asitleri yüksek oranda anti inflamatuardır. Kronik inflamasyon bağışıklık sistemini baskıladığı için anti inflamatuar etkisi olan yağların hastalıklarla savaşmada faydası vardır.

4- Daha fazla fermente yiyecek yiyin, yiyemiyorsanız probiyotik takviye alın.

Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi birbirine bağlıdır. Fermente yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirir.

5- Şekerden ve şeker katkılı gıdalardan uzak durun.

Şeker bağışıklık sistemini baskılayan obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gelişmesinde rol oynar. Şekerden uzak durmak inflamasyonu düşürür ve bu riskli durumların oluşmasını önler.

6- Çok yoğun olmayan egzersiz yapın.

Egzersiz inflamasyonu düşürür ve bağışıklık hücrelerinin sağlıklı olarak geri dönüşümünü sağlar.

7- Yeterli su için.

Susuz kalmak hastalığa yatkın hale getirir.

8- Stresinizi yönetin.

Stres düzeyinizi meditasyon, yoga, egzersiz veya başka yollarla düşürmek bağışıklık fonksiyonlarını destekler.

9- Akıllıca takviye kullanın.

Bağışık üzerinde etkili olan takviyeler:

▪️ C Vitamini

▪️ D Vitamini

▪️ Çinko

▪️ Kara mürver

▪️ Ekinezya

▪️ Sarımsak”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/how-to-boost-immune-health