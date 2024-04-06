Nuri Alço'dan kötü haber



Oyuncu Nuri Alço'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Bayram Tatili için Eskişehir'i ziyarete giden Nuri Alço buradaki evinde fenalaştı.

NURİ ALÇO YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Oyuncunun hastaneden bilincinin açıldığı belirtilirken, yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü bildirildi.