- Yaşam

Nuri Alço'dan kötü haber

Oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Alço'nun beynine pıhtı attığı ve yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Nuri Alço'dan kötü haber mask


Oyuncu Nuri Alço'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Bayram Tatili için Eskişehir'i ziyarete giden Nuri Alço buradaki evinde fenalaştı.

NURİ ALÇO YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Oyuncunun hastaneden bilincinin açıldığı belirtilirken, yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü bildirildi.

06 Nis 2024 - 19:00 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL