YSK 13 ilçe için kararını verdi! Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa Hilvan, İstanbul Arnavutköy, Afyonkarahisar Emirdağı, Hakkari Çukurca, Adana Yüreğir, Adana Pozantı, Bursa Kestel, Giresun Tirebolu, Gaziantep Oğuzeli, Hatay Arsuz, Bingöl Yedisu, İzmir Buca ve Kars Merkez olmak üzere toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazları değerlendirdi ve karara bağladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra siyasi partilerin itirazların Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmesi sürüyor. İtiraz süreci kapsamında YSK, saat 14.00’da siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını karara bağladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlar değerlendirildi. Verilen kararlar sonucunda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

13 İLÇE İÇİN KARAR VERİLDİ

İşte ilçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararlar:

“Afyonkarahisar’ın Emirdağı ilçesinde CHP’nin ‘geçersiz oyların yeniden sayımına yönelik verilen il seçim kurulunun kararlarının kaldırılması’ talebi reddedildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde CHP’nin ‘ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oyların sayılması’ talebi reddedildi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde DEM Parti’nin ‘ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi’ talebi reddedildi.



Hakkari’nin Çukurca ilçesinde DEM Parti’nin ‘oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde AK Parti’nin ‘belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine ilişkin geçersiz oy pusulalarının yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde CHP’nin ‘seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘geçersiz oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde CHP’nin il genel meclis üyeliği seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘oyların yeniden sayılması talebi’ reddedildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Büyük Birlik Partisi’nin ‘belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde MHP’nin ‘yeniden sayım ve döküm yapılması’ talebi reddedildi.

İzmir’in Buca ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayılması talebi’ reddedildi.

Kars Merkez ilçesinde DEM Parti’nin ‘yapılan seçimlerin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.”