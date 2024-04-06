Acun Ilıcalı Erol Bulut'un hayallerini yıktı

İngiltere Championship’in 41. Haftasında Cardiff City sahasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi.Cardiff City Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Erol Bulut’un öğrencilerini 3-1 mağlup etti.Hull City'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho, 59. dakikada Philogene-Bidace attı. Cardiff City’nin maçtaki tek golünü ise 57. dakikada. Ahearne-Grant kaydetti.Bu galibiyet ile birlikte 6 maç sonra 3 puanı cebine koyan Hull City 61 puanla 9. Sıraya yükselirken Cardiff City 56 puanla 11. Sırada kaldı. Son 5 haftanın kaldığı ligde Erol Bulut’un play-off umutları böylece yıkıldı.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.