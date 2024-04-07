ÇORUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI ANLATIM)

MAÇIN KÜNYESİ
ÇORUM FK - KOCAELİSPOR
SAAT: 13.30
STAT: Çorum Şehir Stadı
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu, Burak Olcar
YAYIN: TRT Spor, Bein Sportsmax 1, www.kocaeligazetesi.com.tr ( Canlı anlatım )
Trendyol 1.Lig'in 29.Haftasında temsilcimiz Kocaelispor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Maç saat 13.30'da Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.