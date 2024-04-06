CHP’li Günaydın, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, TRend MEDYA’nın YouTube de Naime Akbin’in moderatörlüğünde canlı yayınına katıldı . 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olmasını değerlendiren Günaydın, “Bugün bu memlekette bu sonuçlar alınabildiyse önce İstanbul il kongresine, ardından Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına, ardından da yerel seçimler için yapılan seçimlere dikkat etmek gerekir. Bütün bunlar bir şekilde organize edildi” dedi.

VATANDAŞ KARANLIK TÜNELE “HAYIR” DEDİ

Galibiyet 10 ay gecikme ile geldiğini ifade eden Günaydın, vatandaşın karanlık tünelden çıkma çabasının sonuçlarda etkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “ Türkiye İstanbul’dan ibaret değil. Türkiye’nin her yerinde önemli sonuçlar alındı. Örneğin Ankara’da, İzmir’de, yeni büyükşehirlerimiz Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli. Örneğin, Kırıkkale, Kastamonu, Afyon kazanıldı. Bunlar kolay olmayan sonuçlar. Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden öte bu memlekette yurttaşın içinde bulunduğu ve yaşadığı karanlık tünele hayır demesi ve o tünelden çıkamaya yönelik önemli bir çabası olmuştur. Adeta 2023’ün 28 Mayıs’ında gelmesi gereken galibiyet bir 10 aylık gecikmeyle 2024’ün 31 Mart’ın sonunda gelmiştir. Kendimi çok mutlu, huzurlu hissediyorum.”

ÇOCUKLARA ÇAĞDAŞ BİR ÜLKE BIRAKACAĞIZ

Kazanılan belediyelerin iyi yönetilmesi için çalışmalara 1 Nisan tarihi itibari ile başladıklarını anlatan Günaydın, “İlk kez ülkeme karşı görevlerimin bir kısmını yapabilmiş olmanın huzuru var içimde. Evlatlarıma bakıyorum; bu çocuklara bu memleketi böyle bırakamayız diyordum. Biz onlara çağdaş bir ülke bırakacağız. Bu çerçevede önemli bir mesafe aldık. Çok sayıda belediye kazanıldı. Bu bir fırsat penceresi sunuyor. Ancak bunun bir risk bir de olanak tarafı var. Bu belediyelerin iyi yönetilmesi. Samimi, halktan yana, halkın sorunlarını çözmeye talip olan ve çözen, asla yanlış işlere girmeyen kibirden uzak bir belediyecilik izlememiz lazım. Bu da temenni ile değil, kurumsallaşma ile olur. Bunun için yeni bir yapıyı da 1 Nisan sabahından itibaren çalışmaya başladık. Her şey güzel olacak” diye konuştu.

YOLSUZLUKLARIN HESABI SORULACAK

Mazbatalar alındıktan sonra denetim yapacaklarını dile getiren Günaydın, geçmişe yönelik yolsuzlukların da hesabının sorulacağını belirterek, “Biz devraldıktan sonra CHP genel merkezinde kurulacak bir üst yapı tarafından denetlenecek. Arkadaşlarımız partinin ilkeleri doğrultusunda bir belediyecilik yapacaklar. Yerel seçimin genel seçim öncesi bir adım olması ile açıklanabilir. Yapacağımız çok şey var” dedi. İstanbul’un kazanılması konusunda hiçbir kaygısının olmadığını dile getiren Günaydın, İstanbul’un kazanılmasının siyasete yeni bir yön verme yeri olduğunu kaydetti.

Günaydın, kazanılan illerin büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek, kazanılamaz denilen Kütahya, Kastamonu, Afyon, Kırıkkale gibi illerin kazanılmasından ayrıca duyduğu mutluluğu ifade etti.