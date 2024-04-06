Akıllı telefonunuzu şarj ederken bunu asla yapmayın

Akıllı telefonların şarj edilmesi için kullanılan halka açık şarj istasyonlarını birçok kişi kullanıyor. Özellikle seyehat eden kişiler için vazgeçilmez noktalardan biri haline geldi. Ancak güvenlik uzmanı, halka açık alanlardaki şarj cihazlarını kullanmanın tehlikeli olduğunu öne sürdü.

Dışarıdayken telefon şarjımız azaldığında belirli alanlarda doldurabilmek faydalı gelebilir. Ancak bu ortak kullanımın çeşitli tehlikeleri olabilir. Güvenlik uzmanı, bazı alanlarda kullanılan ortak istasyonların riskleri olduğunu belirtti.



KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM RİSKİ TAŞIYOR

Uzmanın ifadelerine göre, telefonunuzu havaalanı gibi bir alanda şarj ediyorsanız kötü amaçlar için kullanılma ihtimali olabilir. Uzman, ortak alanlarda şarj edilmesinin kolaylığın yanı sıra güvenlik riskini de beraberinde getirdiğini söylüyor. Bu durumda cihazlar kötü amaçlı yazılım yüklenerek saldırıya uğrayabilir. Şifreler ve banka ayrıntıları, özel fotoğraf ve videolar gibi hassas bilgilere ulaşılabilir.