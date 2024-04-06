Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

31 Mart seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayan İYİ Parti, 27 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidecek.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kurultayda aday olacağını duyurdu. Akalın, (X) Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:“İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00’te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum.”
# tolga akalın, Meral Akşener, İyi Parti, büyük, TÜRK, aday
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.