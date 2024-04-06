06 Nis 2024 - 21:36- Asayiş G:

Kocaeli Üniversitesi eski dekanı hayatını kaybetti!

Kocaeli Üniversitesi eski dekanı Prof.Dr. Gültekin Rodoplu hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli Üniversitesi eski dekanı hayatını kaybetti! mask

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr. Gültekin Rodoplu vefat etti. KOÜ’den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr. Gültekin Rodoplu’nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Kocaeli Üniversitesi eski dekanı hayatını kaybetti!
# Kocaeli Üniversitesi, Prof.Dr. Gültekin Rodoplu

06 Nis 2024 - 21:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.670.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL