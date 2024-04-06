Kocaeli Üniversitesi eski dekanı hayatını kaybetti!

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr. Gültekin Rodoplu vefat etti. KOÜ’den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
“Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr. Gültekin Rodoplu’nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.