Kocaeli Üniversitesi eski dekanı hayatını kaybetti!

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr. Gültekin Rodoplu vefat etti. KOÜ’den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr. Gültekin Rodoplu’nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”