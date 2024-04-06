İsrail protestosuyla ilgili 2 polis açığa alındı

'Filistin İçin Bin Genç' grubu tarafından İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Filistin'e destek eylemi yapıldı. Eylemciler, “Katil İsrail, iş birlikçi AKP”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “İsrail’e kınama yetmez, ticareti kes” sloganları attı. Bir süre sonra eylemcilerin çevresi çevik kuvvet tarafından kuşatıldı ve eylemcilerden çoğu ters kelepçe ile gözaltına alındı.

"DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET EDEREK GÜVENLİK GÜÇLERİNE MUKAVEMET ETMİŞTİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eyleme ilişkin sosyal medya X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, mesajında şunları belirtti:

* "Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.



"2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI"

* Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."



SİYASETÇİLERDEN TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasından sonra siyasetçilerden de tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. 'İsrail ile ticarete dur de' sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "İsrail'le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür. Dün Konya, bugün İstanbul… İsrail’e ticareti protesto eden gençlerimize yapılan bu muamele; İsrail’in zulmünü meşrulaştırmakta ve bu katil devleti cesaretlendirmektedir. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta!" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da "Bacılarımıza ters kelepçe vurdular diyenler! Bacılarımıza ters kelepçe vurdular... Oruç tutmayanları taciz edenlere çağrımdır. Zerre kadar onurunuz varsa, Gazze'ye sahip çıkan başörtülülere ters kelepçe takarak yumruklayanlara ses edin. Yalandan şov yapmayın.. Başörtüye uzanan elleri kırın. İktidara zalim diye haykırın. Yalandan Din Tüccarlığı yapmayın" dedi.

CHP, HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan protestonun ardından süreci takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

Yunus Emre, gece saatlerinde sosyal medya hesabından "Filistin Davası’na sahip çıkan gençlerimizin salıverilmesiyle beraber Vatan Emniyet’ten ayrılıyoruz" paylaşımı yaptı.