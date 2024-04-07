Başları ve patileri kesilmiş 6 yavru kedi bulundu!

Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi 2360. Sokak’ta, apartmanın önünde atıl halde bulunan kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede inceleme yaptı. 3 aylık olduğu tespit edilen kedilerden de örnek alındı. Kediler, daha sonra alınarak gömülmek üzere götürüldü.

"BUNA ASLA İNSAN DENEMEZ"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, 6 yavru kedinin canice katledildiğini belirterek, "Patileri, boyunları kesilmiş. Bunu yapan bir insan olamaz. Şayet bunu bir insan yaptıysa, buna da asla insan denemez. Bu olayla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Ankara Emniyetimiz Hayvan Durum İzleme birimimiz incelemelere devam ediyor. Olay neticelenene kadar da takipçisi olacağız. Bu tür vahşetlerin artmasının nedeni, ülkemizde hayvanlar üzerinden kaos çıkartmak isteyen terör örgütü güdümünde hareket eden trol hesaplar ve onlara destek verenlerdir.Biz yüce Türk adaletinden, yargı mensuplarımızdan hayvana şiddete, vahşete, tecavüze yatarı olan hapis cezası vermelerini istiyoruz" dedi.