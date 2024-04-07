- Asayiş

Otomobili kurşun yağmuruna tuttular: 1 yaralı

Çorum’da kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobili kurşun yağmuruna tuttular: 1 yaralı mask
Otomobili kurşun yağmuruna tuttular: 1 yaralı
Otomobili kurşun yağmuruna tuttular: 1 yaralı
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Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Mehmet A. (30) idaresindeki 66 AL 296 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Mehmet A. idaresindeki araçta bulunan babası Mehmet A.A.(51) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Mehmet A. A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sırasında park halindeki 3 araca saçma isabet ederken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
# sağlık

07 Nis 2024 - 09:22 İHA Çorum- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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