07 Nis 2024 - 09:41- Siyaset G:

İYİ Partili Yıldıztekin, ‘Çağrımdır’ diyerek bir paylaşımda bulundu

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'de yüksek başarı elde ettiklerini söyleyerek "Yapılan fedakarlıkları unutmayacağım. Ezcümle, şimdi başlıyoruz. " dedi.

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İYİ Partili Yıldıztekin, ‘Çağrımdır’ diyerek bir paylaşımda bulundu mask

31 Mart yerel seçimlerinde adeta yere çakılan İYİ Parti  Kocaeli’de de büyük hüsrana uğradı.   İYİ Parti’nin Büyükşehir Adayı Gencay Yıldıztekin rakipleri   Tahir Büyükakın, Atasoy Bilgin ve Doğan Aydal’ın ardından dördüncü olabildi.

 Oyları yerel seçimde büyük ölçüde eriyen İYİ Parti Kocaeli Adayı Gencay Yıldıztekin ise ‘Çağrımdır’ diyerek bir paylaşımda bulundu.

Yıldıztekin;

“31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bir tarafta devletin gücü, diğer tarafta belediyelerin gücü ile toplum, basın , aydınlar , sivil toplum kuruluşlarının manipülasyonu ve sansürleriyle bir   seçim sürecini daha geride bıraktık. Bu tür seçim süreçleri, toplumu, milleti ve devletleri örselemek ve çürütmektedir. Aynı zamanda demokratik sürece darbe vurmaktadır. Dün, bugün ve yarın söylediklerimizi ve tekrarlayacaklarımızı yeniden haykırıyorum;

ŞİMDİ BAŞLIYORUZ

Şeffaf, israftan uzak, liyakat ve adalet ekseninde, ayrımcılık yapmadan düz ve dürüst siyaseti amaçlamaktayım ve bu eksende devam edeceğim. Çünkü hak ve halkının yanında, mazlumun baş ucunda olacağım. 31 Mart seçimlerinde Kocaeli özeline yukarıdaki tüm olumsuzluklara rağmen şahsım ve partim olarak yüksek başarı elde ettiğimizi analiz etmiş bulunmaktayız. Bizi destekleyen tüm dostlarımıza ve partili dava arkadaşlarımıza sonsuz minnettarım. Yapılan fedakarlıkları unutmayacağım. Ezcümle, şimdi başlıyoruz.  Tüm dostlarımıza çağrımdır. Millet, devlet ve insan sevgimizi ve desteğimizi büyütelim. Ülkem için , ülkümüz için çalışacağım. Teşekkürler Kocaeli."

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07 Nis 2024 - 09:41 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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