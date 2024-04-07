07 Nis 2024 - 09:50- Ekonomi G:

Çikolatada beklenen zamlar gelmeye başladı

Ramazan Bayramı öncesi beklenen çikolata zamları bazı markalara gelmeye başladı.

HABER MERKEZİ
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Çikolatada beklenen zamlar gelmeye başladı mask

Kakao yağı ve çekirdeği fiyatlarındaki ‘anormal’ yükseliş sonrası Ramazan Bayramı bitiminde beklenen çikolata zamları bazı markalara gelmeye başladı. Kakao fiyatlarında büyük artış: Kakao fiyatları, küresel arzdaki düşüşün etkisiyle uçuşa geçti. Kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200 zamlanarak son 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

KAKAOYA ÜÇ AYDA YÜZDE 200 ZAM

Kakao veriminin yüzde 50’den fazla düşmesiyle fiyatlar yükseldi. Aktarlarda 600 TL’yi bulan kakaonun kilogram fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 200’ün üzerinde artarak son 46 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kakao fiyatlarındaki artışın çikolata fiyatlarını da artırması bekleniyor
# büyük, Zam, yüksek

07 Nis 2024 - 09:50 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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