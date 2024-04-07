Değirmendere çekek yerinde çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere’de projelendirdiği kayık-çekek yeri inşasına devam ediyor. Yer teslimi yapılan “Değirmendere Kayık Çekek Yeri İkmal İnşaatı Yapım İşi” kapsamında kazı çalışmaları tamamlandı.
İKİNCİ İHALE YAPILDI
Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere Kuruçeşme mevkiindeki kayık çekek yeri projesinde kazık çakma çalışmalarını tamamlamış, geçtiğimiz aylarda prekast döşeme, dalgakıran ve yüzer döşeme imalatı yapımı için yeni ihale gerçekleştirmişti. Bu kapsamda Büyükşehir, hızlı bir şekilde tamamlanan ihale işlemlerinin ardından yüklenici firmaya yer teslimini yaptı.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
“Değirmendere Kayık Çekek Yeri İkmal İnşaatı Yapım İşi” kapsamında kazı işlemi tamamlandı. Bölgede taş tahkimat çalışmalarına geçen ekipler, bu çalışmanın ardından taş duvar imalatlarına başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.