Dumlupınar Mahallesi vatandaşları şikayetçi

Konuyla ilgili bilgi veren mahalleli, " Kartepe Dumlupınar Mahallesi Cihan Sokak'ta bulunan bakımsız yeşil alan sebebi ile mahalleli şikayetçi. Buradan gelen kemirgen ve yılanlardan şikayetçi olan mahalleli sahibi belli olmayan bu alanda gerekli temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapılmasını istiyoruz"