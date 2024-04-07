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Dumlupınar Mahallesi vatandaşları şikayetçi

Gazetemize ulaşan mahalleli, bakımsız yeşil alan sebebi ile şikayetçi olduklarını bildirdi.

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Dumlupınar Mahallesi vatandaşları şikayetçi mask

Konuyla ilgili bilgi veren mahalleli, " Kartepe Dumlupınar Mahallesi Cihan Sokak'ta bulunan bakımsız yeşil alan sebebi ile mahalleli şikayetçi.  Buradan gelen kemirgen ve yılanlardan şikayetçi olan mahalleli sahibi belli olmayan bu alanda gerekli temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapılmasını istiyoruz"
# Kartepe

07 Nis 2024 - 09:55 - Gündem

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