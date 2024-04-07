Konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, " Kartepe Köseköy merkezde bulunan dönel kavşağa araçlar park etmeye devam ediyor. Defalarca gündeme getirilen bu sorunun çözümü için yetkililerin daha ısrarcı davranması gerekiyor. Dönel kavşağa park eden araçlar trafik akışını yavaşlattığı gibi, olası bir kazaya neden olabilir."
- Gündem
Defalarca gündeme getirilen park sorununa çözüm ne zaman gelecek?
Gazetemize ulaşan vatandaş, "Defalarca gündeme getirilen bu park sorununun çözümüne yetkililer daha ısrarcı davranmalı" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.