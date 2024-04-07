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Defalarca gündeme getirilen park sorununa çözüm ne zaman gelecek?

Gazetemize ulaşan vatandaş, "Defalarca gündeme getirilen bu park sorununun çözümüne yetkililer daha ısrarcı davranmalı" dedi.

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Defalarca gündeme getirilen park sorununa çözüm ne zaman gelecek? mask

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, " Kartepe Köseköy merkezde bulunan dönel kavşağa araçlar park etmeye devam ediyor. Defalarca gündeme getirilen bu sorunun çözümü için yetkililerin daha ısrarcı davranması gerekiyor. Dönel kavşağa park eden araçlar trafik akışını yavaşlattığı gibi, olası bir kazaya neden olabilir."
# Kartepe

07 Nis 2024 - 10:02 - Gündem

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