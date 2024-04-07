Defalarca gündeme getirilen park sorununa çözüm ne zaman gelecek?

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, " Kartepe Köseköy merkezde bulunan dönel kavşağa araçlar park etmeye devam ediyor. Defalarca gündeme getirilen bu sorunun çözümü için yetkililerin daha ısrarcı davranması gerekiyor. Dönel kavşağa park eden araçlar trafik akışını yavaşlattığı gibi, olası bir kazaya neden olabilir."