T.C. İBARESİNİ YENİDEN EKLEDİLER

Deniz Ayhan'ın haberine göre, 31 Mart yerel seçimi sonrası CHP’nin kazandığı belediyelerin tabelalarına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan T.C. ibaresi yeniden eklenmeye başladı. Kırıkkale, Ankara Keçiören ve Mamak, Giresun Görele ve Espiye gibi belediyeler tabela değişikliğine gitti.

Seçimlerde yüzde 49.9 oy alarak Kırıkkale’yi AKP’den alan CHP’li Milletvekili Ahmet Önal’ın ilk işi tabelaya T.C. ibaresini yeniden eklemek oldu. Önal, “Kırıkkale Belediyesi tabelasında şimdi Türkiye Cumhuriyeti Kırıkkale Belediyesi yazıyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ankara’da AKP’nin kaleleri olan Keçiören ve Mamak belediyelerinde de yönetim CHP’ye geçti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de tabelalara yeniden T.C. ibaresini ekletti.

İLK İCRAATLARI OLDU

10 yıl aradan sonra AKP’den CHP’ye geçen Giresun’un Espiye ilçesindeki belediye binasına da “T.C. Espiye Belediyesi” yazılı, Türk Bayrağı ve Atatürk’ün portresinin bulunduğu yeni tabela asıldı.

AKP’den CHP’ye geçen Görele Belediyesi’nde de T.C. ibaresi tabelaya eklendi.

Yerel seçimlerde 94 oy farkla Cumhur İttifakı adayı Ayhan Arslan’a karşı kazanan CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun’un ve Nevşehir Derinkuyu belediye başkanlığı seçimini kazanarak AKP’den devralan CHP’li Taner İnce’nin da ilk icraatı ‘T.C.’ ibaresi eklemek oldu.

AKP KALDIRMIŞTI

AKP iktidarının 2014 yılında terör örgütünün dağdan indirilmesi ve silahların susması amacıyla başlattığı açılım döneminde T.C. tabelaları hedef alınmıştı. Okullardan ve devlet kurumlarından T.C. kaldırılmıştı.

MHP VE BBP DE EKLEDİ

Seçimi yüzde 38 oyla kazanan ve belediyeyi AKP’den devralan Kütahya’nın Gediz ilçesinde de MHP’li Belediye Başkanı Necdet Akel, belediye binasının tabelasına T.C. ibaresini ekletti.

Yerel seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi’nden Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da belediye binasında bulunan tabelaya T.C. ibaresi ekletti.

Kaynak: SÖZCÜ