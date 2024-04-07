07 Nis 2024 - 10:34- Gündem G:

PARKOMATLAR BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlar Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak

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PARKOMATLAR BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK mask

Ramazan Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

5 GÜN GEÇERLİ

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 10 Nisan Çarşamba gününden 14 Nisan Pazar gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.
# hizmet

07 Nis 2024 - 10:34 - Gündem

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