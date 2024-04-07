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"TUVALETİN ÜCRETSİZ OLMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fevziye Caminin tuvaletinin zamlanması konusuyla ilgili sosyal medyasından bir paylaşımda bulundu.

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"TUVALETİN ÜCRETSİZ OLMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"
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Tuvaletin ücretsiz olması için uğraşacağız diyen Hürriyet,  "Bir ricamız var; AKP döneminde burası 8 yıllığına kiraya verilmiş ve kira bedeli de peşin alınmış. İhale 2026'da bitiyor.
Biraz da AKP'ye hesap sorsun, destek olsun bize de buradaki ihaleyi sonlandırmamıza yardım etsin. Bakalım tuvaletten bile rant elde eden AKP yönetimine ufacık bile olsa söz söyleyebilecek mi?" dedi.
# Fevziye Camii, tuvalet, İzmit belediyesi,  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP, var

07 Nis 2024 - 10:38 - Gündem

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