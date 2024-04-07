"TUVALETİN ÜCRETSİZ OLMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Tuvaletin ücretsiz olması için uğraşacağız diyen Hürriyet, "Bir ricamız var; AKP döneminde burası 8 yıllığına kiraya verilmiş ve kira bedeli de peşin alınmış. İhale 2026'da bitiyor.
Biraz da AKP'ye hesap sorsun, destek olsun bize de buradaki ihaleyi sonlandırmamıza yardım etsin. Bakalım tuvaletten bile rant elde eden AKP yönetimine ufacık bile olsa söz söyleyebilecek mi?" dedi.
Tuvaletin ücretsiz olması için uğraşacağız diyen Hürriyet, "Bir ricamız var; AKP döneminde burası 8 yıllığına kiraya verilmiş ve kira bedeli de peşin alınmış. İhale 2026'da bitiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.