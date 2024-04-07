Dünyanın en çapkın ülkesi Türkiye oldu

World Population Review isimli platformun araştırmasından çıkan dikkat çekici sonuçlar uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü...

Cinsel ilişki ve çapkınlık konusunda yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye, dünyanın en çapkın ülkesi oldu. Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtilirken bu oran birçok ülkeyi geride bıraktı. Platform tarafından yapılan açıklamada, "Üçünü parti kaynaklardan aldığımız verileri inceleyerek bu sonuçları ortaya çıkardık" denildi.

Cinsellik üzerine daha liberal olduğu düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler ise sıralamada geride kaldı.

Brezilya, ortalama 9 partner ile 25'inci sırada kendine yer bulabilirken, Fransa da ortalama 8.1 partner ile 29'uncu sırada yer aldı.

Türkiye'nin ardından ise Avustralya geldi... Ortalama bir Avustralyalının yaşamları boyunca 13 partnerleri olduğu belirtilirken Yeni Zelanda, İzlanda ve Güney Afrika da bu ülkeleri takip etti.

ABD'lilerin ortalama 10.7 partneri olduğu belirtilirken sıralamanın sonunda ise ortalama 3.1 partner ile Çin ve 3 partner ile Hindistan yer aldı.

DÜNYANIN EN ÇAPKIN ÜLKELERİ

Türkiye (14.5 partner)

Avustralya (13.3)

Yeni Zelanda (13.2)

İzlanda (13.0)

Güney Afrika (12.5)

Finlandiya (12.4)

Norveç (12.1)

İtalya (11.8)

İsveç (11.8)

İsviçre (11.1)

Kaynak: SÖZCÜ