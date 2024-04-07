MARİMDER’den Muhteşem İftar

Başkanlığını Ramazan Öztürk’ün yaptığı MARİMDER (Marmara Uluslararası Müteahhit İş İnsanları Ve Sanayicileri Derneği) tarafından Kartepe’de verilen iftar yoğun ilgi ve katılımla göz doldurdu.

2016 yılında kurulan ve Kocaeli merkezli olan MARİMDER’in 26 ülkede dış temsilciliği ve yurt içinde de 74 ilde şubesi veya temsilciliği bulunuyor.

Genel Başkan Ramazan Öztürk öncülüğünde gerçekleşen iftarda ayrıca Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya’nın yanı sıra Angola Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Domingos Camilo Buanga ile Kamboçya Ankara Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Nuon Phanith katılım sağladılar.

KARBON AYAK İZİ ZİRVESİ İÇİN TEŞEKKÜR

İftar sonrası bir konuşma yapan MARİMDER Genel Başkanı Ramazan Öztürk, “MARİMDER olarak burada toplanmış büyük bir aileyiz. Artık geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarımızda her yıl bir evvelkine göre daha kalabalık ve daha coşkulu bir üye topluluğu görmekten gurur duyuyorum. Bu bizim güzel işler yaptığımızın ve başarımızın sonucudur.

Geçen sene gerçekleştirdiğimiz, dev katılımlı, ‘Karbon Ayak İzi Zirvesi’ ile sanayimize çok önemli ve ufuk açıcı bir imkân sunduk.Karbon Ayak İzi Zirvesi’ne vermiş olduğunuz destek için her birinize tekrar teşekkür ediyorum.

350 MİLYON TÜRK DÜNYASI’NIN FIRSATLARI

Bu yıl da 29-30 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde, ‘Türk Dünyası’nın Sosyo-Ekonomik İmkânları’ konulu gerçekleştireceğimiz zirve ile de bizim ile aynı dili konuşan 350 milyondan fazla insanı ve 21 milyon kilometrekareyi barındıran büyük bir coğrafyanın kültürel ve ekonomik fırsatlarını masaya yatıracağız.

İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha büyük işler başaracak ve MARİMDER bayrağını daha yukarılara taşıyacağız.

Katılımınız için her birinize tek tek teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.