Yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı

TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki 28 NB 801 plakalı özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi. Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
BAŞKA BİR OTOBÜS OTOGARA GİRERKEN YANDI
Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.