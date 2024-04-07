Gazetemize ulaşarak konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, " Kartepe Şehit Kamil Akgün Parkı ve çevresinin içler acısı hali. Yeşil alana daha önce müteahhit firma prefabrik binaları için dökülen beton kaldırılmadığı gibi, park çevresinde toprak yığını da çirkin bir görüntü oluşturuyor. Yeşil alan üzerine dökülen betonun ve toprak yığınının kaldırılmasını istiyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.