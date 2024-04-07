Gazetemize ulaşarak konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, " Kartepe Şehit Kamil Akgün Parkı ve çevresinin içler acısı hali. Yeşil alana daha önce müteahhit firma prefabrik binaları için dökülen beton kaldırılmadığı gibi, park çevresinde toprak yığını da çirkin bir görüntü oluşturuyor. Yeşil alan üzerine dökülen betonun ve toprak yığınının kaldırılmasını istiyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.
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# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.