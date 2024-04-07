BUNUN ADI REZALETTİR!

KULLAR TAKIMI TOPLAYAMADI

Kullarspor, Büyük Derbentspor 2.Küme maçına yeterli oyuncusu olmadığı için çıkamadı ve hükmen yenik sayılma cezasıyla karşı karşıya kaldı.

SEKA DOĞAN U17 MAÇA ÇIKAMADI

Gölcük Karadeniz ile oynayacağı maça çıkamayan, bir zamanlar DAL’da ilimizi temsil eden Sekadoğan, 8 kişilik esame listesi verirken herkesi şaşırttı. Bu görüntü herkesin yüreğini burdu.

MAP KAVAKLI’NIN YÖNETİCİSİ NEREDE?

Yavuzspor-Map Kavaklıspor U17 maçı da oynanamadı. Map Kavaklıspor’un maç öncesinde imza yetkilisi olmadığı için, hakem tarafından tatil edildi