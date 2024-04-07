07 Nis 2024 - 11:58- Spor G:

BUNUN ADI REZALETTİR!

9 günlük Bayram tatili başladığı gün, maçlar oynatılırken, 3 maç takımların sahaya çıkamaması veya yöneticisi olmaması nedeniyle oynatılmadı. Gençler futbol oynama zevkinden mahrum kaldı

Hakan Yağcıoğlu
ÖZEL HABER Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BUNUN ADI REZALETTİR! mask

KULLAR TAKIMI TOPLAYAMADI

Kullarspor, Büyük Derbentspor 2.Küme maçına yeterli oyuncusu olmadığı için çıkamadı ve hükmen yenik sayılma cezasıyla karşı karşıya kaldı.

SEKA DOĞAN U17 MAÇA ÇIKAMADI

Gölcük Karadeniz ile oynayacağı maça çıkamayan, bir zamanlar DAL’da ilimizi temsil eden Sekadoğan, 8 kişilik esame listesi verirken herkesi şaşırttı. Bu görüntü herkesin yüreğini burdu.

MAP KAVAKLI’NIN YÖNETİCİSİ NEREDE?

Yavuzspor-Map Kavaklıspor U17 maçı da oynanamadı. Map Kavaklıspor’un maç öncesinde imza yetkilisi olmadığı için, hakem tarafından tatil edildi
# büyük

07 Nis 2024 - 11:58 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.616.899 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL