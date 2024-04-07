Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre; Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.047 vatandaşımız ise yaralandı.