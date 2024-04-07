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Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 1. gününde 651 trafik kazası gerçekleştiğini duyurdu.

Demirören Haber Ajansı
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Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço mask

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre; Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.047 vatandaşımız ise yaralandı.
# medya, 2024

07 Nis 2024 - 12:42 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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