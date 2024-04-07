İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre; Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.047 vatandaşımız ise yaralandı.
- Asayiş
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 1. gününde 651 trafik kazası gerçekleştiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.