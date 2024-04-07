Benzine dev zam yolda

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki ani yükseliş, otomobil sahiplerini endişelendiriyor. Brent petrol fiyatları hızla artarak 90 dolar barajını aştı ve araç sahiplerini tedirgin etti. Önümüzdeki 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde, yakıt fiyatlarına yeni zamların geleceği öngörülüyor. Hatırlanacağı üzere, 31 Mart yerel seçimlerinden önce benzine toplamda 3,03 TL, motorine 2,40 TL ve LPG'ye 50 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Mart ayındaki zamların ardından Nisan ayı da benzer bir endişeyle başlıyor. Döviz kuru, yerel seçimlerin ardından hafif bir düşüş yaşamış olsa da 32 TL sınırında seyretmeye devam ederken, brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş araç sahiplerini yeni bir zam ihtimali konusunda tedirgin ediyor.
PEŞ PEŞE ZAMLAR YOLDA
Brent petrolün varil fiyatı 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde haftanın son işlem gününe 91,15 dolar seviyesinden başladı ve şu anda 91,17 dolar seviyesinde işlem görüyor. Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesi, brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, brent petrol fiyatlarının 90 dolar barajını aşmasıyla birlikte benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe büyük zamların geleceği bekleniyor. Petrol ithalatçısı Türkiye'de, yüksek vergiler ve döviz kuru gibi nedenlerle benzin, motorin ve LPG fiyatları Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşmış durumda. Brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yakıt fiyatlarındaki zam sürecinin aralıksız olarak devam edeceği anlamına geliyor. Araç sahipleri, yakıt masraflarındaki bu artışlar karşısında endişeli bir bekleyiş içerisindeler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.