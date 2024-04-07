Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı!

Yerel seçimlerde 11 bin 439 oy alarak Yeniden Refah Partisi’nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dikkat çekti. Yıldız, seçim öncesi israfı bitireceklerine dair söz verdiğini hatırlatarak tasarrufa makam araçlarından başladıklarını vurguladı. Belediye şirketine ait olan Mercedes marka otomobil için satış kararı aldıklarını belirten Yıldız 'hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
İşte Yıldız'ın açıklaması
Sakarya'da, Yeniden Refah Partisi'nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, makam aracını satışa çıkardı.
Yıldız: "Seçim öncesi söz vermiş; 'İsrafı bitireceğiz' demiştik." pic.twitter.com/QCuus0uiIO
— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) April 7, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.