Erbakan'dan seçimi kazanan başkanlara ilk talimat!

Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AK Parti'nin ardından üçüncü parti oldu. Türkiye çapında bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanan Yeniden Refah Partisi'nden Genel Başkan Fatih Erbakan'ın ilk talimatı ortaya çıktı.
ERBAKAN'DAN YRP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA İLK TALİMAT
YRP Genel Başkanı Erbakan'ın talimatıyla, 31 Mart'taki seçimlerde kazanılan Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinin girişine Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisinin asıldığı görüldü.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.