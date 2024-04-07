İsrail tohumunu Türkiye'ye MHP'li vekil getiriyor iddiası!

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin 5 aylık dönemde 2.5 milyar dolarlık hacme ulaşması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Gazze'de 33 binden fazla sivilin katledildiği ortama rağmen ticari alışverişin hız kesmeden devam ettiği belirtilirken, gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı bir paylaşımla yeni bir tartışma başlattı. Cihan, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye'deki faaliyetlerinin, MHP'li Milletvekili Hilmi Durgun'a ait Agrosel firması üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

'YERLİ TOHUMU İSRAİL BİTİRDİ' TARTIŞMASI

Metin Cihan, Türkiye'nin tarım politikalarını eleştirerek, yerli tohum üretiminin yok edilip çiftçinin yabancı tohumlara mecbur bırakıldığını öne sürdü. İddialarına göre, bu süreçte İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın tohumlarının Türkiye'ye girişi, MHP'li Milletvekili Hilmi Durgun'un sahibi olduğu Agrosel firması üzerinden gerçekleşiyor. Cihan, "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen Hilmi Durgun" ifadelerini kullandı.

İşte Cihan'ın o sosyal medya paylaşımı:

"Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi israil ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen Hilmi Durgun"

Bu iddialar, Türkiye'de yerli tohum üretiminin önemine ve yabancı tohum bağımlılığının getirdiği risklere dikkat çekiyor.

Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi israil ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen @hlmdrgn. pic.twitter.com/7ZIT8W1CYp — metin cihan (@metcihan) April 7, 2024

Kaynak: KARAR