İsrail tohumunu Türkiye'ye MHP'li vekil getiriyor iddiası!

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin 5 aylık dönemde 2.5 milyar dolarlık hacme ulaşması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Gazze'de 33 binden fazla sivilin katledildiği ortama rağmen ticari alışverişin hız kesmeden devam ettiği belirtilirken, gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı bir paylaşımla yeni bir tartışma başlattı. Cihan, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye'deki faaliyetlerinin, MHP'li Milletvekili Hilmi Durgun'a ait Agrosel firması üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.
'YERLİ TOHUMU İSRAİL BİTİRDİ' TARTIŞMASI
Metin Cihan, Türkiye'nin tarım politikalarını eleştirerek, yerli tohum üretiminin yok edilip çiftçinin yabancı tohumlara mecbur bırakıldığını öne sürdü. İddialarına göre, bu süreçte İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın tohumlarının Türkiye'ye girişi, MHP'li Milletvekili Hilmi Durgun'un sahibi olduğu Agrosel firması üzerinden gerçekleşiyor. Cihan, "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen Hilmi Durgun" ifadelerini kullandı.
İşte Cihan'ın o sosyal medya paylaşımı:
"Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi israil ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen Hilmi Durgun"
Bu iddialar, Türkiye'de yerli tohum üretiminin önemine ve yabancı tohum bağımlılığının getirdiği risklere dikkat çekiyor.
Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi israil ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen @hlmdrgn. pic.twitter.com/7ZIT8W1CYp
— metin cihan (@metcihan) April 7, 2024
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.