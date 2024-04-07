Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak açıldı

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki yarım asırlık kamulaştırma sorunu ortadan kaldıran İzmit Belediyesi, kente yeni ve modern sokaklar kazandırmaya devam ediyor. Emin Sipahi Sokak ve Mustafa Çalık Sokak’taki kamulaştırma sorunun çözülmesinin ardından başlatılan üst yapı ve aydınlatma çalışmaları da tamamlanınca bölge ışıl ışıl oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölge sakinleriyle iftar sofrasında buluşarak sokağın açılışını gerçekleştirdi.

HÜRRİYET, “ÖZ GÜCÜMÜZÜ BÜYÜTTÜK”

Başkan Hürriyet, “Bu güzel Ramazan ayında sizlerle bir arada olmak çok kıymetli. Bu sene de iftar sofrasında buluşmak nasip oldu. Aşımızı, dualarımızı paylaşmayı önemsiyoruz. Aşevlerimiz sayesinde bu sene çok daha fazla halk iftarları düzenleyebiliyoruz. Kendi öz gücümüzü büyütmek, üreten belediye olmak daha fazla vatandaşımıza ulaşmamıza sebep oldu.

“GÜVENLİK SORUNLARI VARDI”

Kendi öz gücümüzle yapmış olduğumuz işlerde bir tanesi de şu an bulunduğumuz Mustafa Çalık Sokak. Yarım asırdır çözüm bekleyen, kamulaştırma sorunu olan, köhneleşmiş yapıların olduğu, insanların yaşam standartlarının zorlaştığı, asayiş problemlerinin olduğu, güvenlik bir hale gelen bir bölgeydi. İlk göreve geldiğimizde dönemin muhtarı Yaşar Bey bizden burası için talepte bulundu.

“KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDEN”

Şartlar ne kadar zor olursa olsun biz burayı yenilemeyi kafamıza koyduk. Mahallemizin en can alıcı hizmetlerinden biri buydu. Kamulaştırma işlemlerine 2022’de başladık. Burada 12 bina vardı. Vatandaşlarımızın paralarını, haklarını ödedik. Kimseyi mağdur etmeden 12 binanın kamulaştırmasını tamamladık. Ardından yıkım işlemlerine başladık. Bunu da yine Fen İşleri Müdürlüğümüz yaptı.

“HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Yıkımdan sonra buranın su ve elektrik altyapısını tamamladık. Ardından yine kendi ekibimiz üst yapı çalışmaları gerçekleştirdi. Atamızın ışığının aydınlattığı aydınlatma direklerimizi yerleştirdik. Otopark ihtiyacını çözdük. Çok güzel bir cadde oldu. Estetik ve konforlu bir caddeyi bölge sakinlerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her işte olduğu gibi bu işten de alnımızın akıyla çıktık. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

“GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni muhtarımız Ahmet Kayabay’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Onun da çok güzel işler yapacağına adım kadar eminim. Ben de Paşalıyım. Beraberce güzel işler yapacağız. Önceki dönem muhtarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Çocuklar burada bir çocuk oyun alanı istediler. Mahalle halkı da bunu isterse seve seve harekete geçeriz. Bir kısmı otopark bir kısmı çocuk oyun alanı olur. Karar tamamen sizlerin. Biz de sizlerin talebine göre çalışmalarımıza başlarız” dedi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Ahmet Kayabay, “Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Burada doğduk, büyüdük. Bu sokakların açıldığını görmek bizlere mutluluk verdi. Fatma Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Beraber daha da güzel işler yapacağız. Mehmet Ali Paşa’nın çehresi değişiyor. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.