İzmitli kadınların eseri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ NOW TV’den milyonlara ulaştı

İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde verilen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, meyvelerini verdi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır öncülüğünde eğitimlerini tamamlayan kadınların öyküleri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitap altında birleşti. İzmitli kadınların eseri NOW TV’de milyonlarca kişiye ulaştı.

“YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ’NİN ÜRETEN KADINLARI”

Ezgi Gözeger’in sunduğu Çalar Saat programında yer verilen haberde kitabın yazarlarının gönderdiği not okundu. Gönderilen notta, “Bizler İzmit’in gülümseyen yüzü Fatma Kaplan Hürriyet’in desteğiyle Zübeyde Hanım Kadın Konağı Yaşam Merkezi’nde açılmış olan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin üreten kadınlarıyız. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in kadınları her alanda destekleyen Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde bizlere sunduğu bu imkanla gün geçtikçe güçleniyoruz, tüm kadınların sesi ve kalemi olmak dileğiyle” ifadeleri yer aldı.

GÖZEGER’DEN HÜRRİYET’E TEBRİK

Başkan Hürriyet’i tebrik eden sunucu Ezgi Gözeger, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e başarılar diliyorum. Yeniden seçildi, tebrik ediyoruz. Bu kitap için programımızda özel bir yer ayıracağımızın da sözünü verelim” ifadelerini kullandı.