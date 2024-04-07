Kocaeli Fırıncılar Odası 10 Nisan’da başlayacak, 12 Nisan’da sona erecek Ramazan Bayramı öncesi fırınların bayramdaki çalışma planını belirledi. Buna göre bayramın 1’inci günü fırınlar açık fakat 2’inci ve 3’üncü günde fırınlar kapalı olacak.
- Ekonomi
Fırınların bayramdaki çalışma takvimi belli oldu
Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala fırınların bayramdaki çalışma takvimi kesinleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.