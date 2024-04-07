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Fırınların bayramdaki çalışma takvimi belli oldu

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala fırınların bayramdaki çalışma takvimi kesinleşti.

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Fırınların bayramdaki çalışma takvimi belli oldu mask

Kocaeli Fırıncılar Odası 10 Nisan’da başlayacak, 12 Nisan’da sona erecek Ramazan Bayramı öncesi fırınların bayramdaki çalışma planını belirledi. Buna göre bayramın 1’inci günü fırınlar açık fakat 2’inci ve 3’üncü günde fırınlar kapalı olacak. 

07 Nis 2024 - 14:42 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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