Fırınların bayramdaki çalışma takvimi belli oldu

Kocaeli Fırıncılar Odası 10 Nisan’da başlayacak, 12 Nisan’da sona erecek Ramazan Bayramı öncesi fırınların bayramdaki çalışma planını belirledi. Buna göre bayramın 1’inci günü fırınlar açık fakat 2’inci ve 3’üncü günde fırınlar kapalı olacak.