07 Nis 2024 - 14:49- Siyaset G:

YSK da CHP'nin Körfez itirazını reddetti!

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 1395 oy farkı ile seçimi kaybetti. CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına ve 5 bin 73 geçersiz oya itiraz etti. CHP, oyların yeniden sayılmasını ve geçersiz oyların da incelenmesini talep etmişti.

Cihat Polat
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YSK da CHP'nin Körfez itirazını reddetti! mask

İLÇE VE İL REDDETTİ, YSK DA REDDETTİ

İtirazı değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemenin ardından itirazın reddine karar verdi. CHP, bu kez İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sundu. İtirazı inceleyen İl Seçim Kurulu da dün ret kararını 2 gün önce açıklamıştı YSK'ya itiraz ettiler. YSK'ya yapılan itiraz da bugün reddedildi. YSK kararı üstünds bir karar ve merci bulunmadığından Körfez'de ortaya çıkan tüm iddialara rağmen başkan Şener Söğüt olacak.
# seçim, chp, ilçe, karar

07 Nis 2024 - 14:49 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Yazık - Yazık iyi parti secmeniyim oyu bunlara verdim meğer birbirlerine kaybetmek için uğraşmışlar üstüne sandıklardan tutanak bile alamamışlar oylarımıza sahip çıkamadılar chp benim için körfezde bitti

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 14:57
02

Halil - @Yazık 01 nolu yoruma cevabı: Tamam kardeş bildiğimiz iyi oldu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 15:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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