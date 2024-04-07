YSK da CHP'nin Körfez itirazını reddetti!

İLÇE VE İL REDDETTİ, YSK DA REDDETTİ
İtirazı değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemenin ardından itirazın reddine karar verdi. CHP, bu kez İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sundu. İtirazı inceleyen İl Seçim Kurulu da dün ret kararını 2 gün önce açıklamıştı YSK'ya itiraz ettiler. YSK'ya yapılan itiraz da bugün reddedildi. YSK kararı üstünds bir karar ve merci bulunmadığından Körfez'de ortaya çıkan tüm iddialara rağmen başkan Şener Söğüt olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yazık - Yazık iyi parti secmeniyim oyu bunlara verdim meğer birbirlerine kaybetmek için uğraşmışlar üstüne sandıklardan tutanak bile alamamışlar oylarımıza sahip çıkamadılar chp benim için körfezde bitti
Halil - Tamam kardeş bildiğimiz iyi oldu.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.