Dev firmaların biri turuncu duman saldı, diğeri ise simsiyah

Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu EAE Elektronik firmasına ait fabrikanın bacasından turuncu duman gökyüzüne karıştı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Dumanı görüntüleyen vatandaş, "Bir fabrikadan değişik bir duman çıkıyor şu anda, asit olabilir" ifadelerini kullandı.
Bir diğer olay ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çolakoğlu grubuna ait Çolakoğlu Metalurji A.Ş. firmasında yaşandı. Fabrikanın bacasından çıkan simsiyah duman korkuttu. Bazı vatandaşlar o anları anbean kaydetti. Bir vatandaş, "Üzücü, hiç istemediğimiz görüntüler” sözleriyle o anları görüntüledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Ekoloji Ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Dün o facia yaşandı. Havaya turuncu renkte kimyasal madde sızdı. Bu uçucu bir madde, canlılara da zarar vermiştir. Burada yüzlerce kimyasal tank var. Haddaneler ile içe geçmiş durumdalar. Şu an beyaz dumanlar var ama bunlar siyah duman da atıyor. Biz bir an önce bunlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Her iki görüntü ile ilgili Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.