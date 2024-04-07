1-1'mizi yedik komşuya yaradı: 1-1

Kocaelispor ilk yarısında Çorum FK karşısında etkisiz kalırken, golü yedi. İkinci yarıda açılan Körfez, sonradan oyuna giren Barış Alıcı'nın asisti, Beridze'nin golüyle beraberliği sağladı. İki takım da inanılmaz goller kaçırdı. Beraberlik 50 puanlı Sakarya'ya yaradı. Kocaelispor ve Çorum üçüncü sırayı elde ederken, ikili averaj Kocaelispor'un eline geçti.

MAÇ ÖNCESİ MORALLER SÜPERDİ

Kocaelispor 48 puanla, puandaş olduğu Çorum FK ile birazdan karşı karşıya geldi. Maçtan önce Çorumlular, kent büyüklerinin tüm çağrılarına rağmen maça gelmedi. Temsilcimizde moraller Göztepe galibiyetinin ardından bir hayli yerindeydi. Çorum Stadı’nın zemini harika durumdaydı ve futbol oynamaya çok müsaitti. Hava 17 derece güneşliydi. Nemsiz hava futbolcuların rahat top oynamasını sağladı. Yaklaşık 3 bin kişilik Çorum FK taraftarı maça ilgi gösterdi. 750 kişilik Kocaelispor taraftarı da takımlarını desteklemek için Çorum’a geldi.

ADETA MAÇA YENİK BAŞLADIK

Henüz 3.dakikada Burak Ölmez’in hatalı pasını alan Geraldo, yakın mesafeden ağları gördü, maça yenik başladık: 1-0. dk.10. Candeias'ın pasıyla Şeydayev, kendi topuyla soldan girdi, vurmadı, kaleciyi çalımladı, sonra boş kaleye vurmak istedi, savunma çizgiden çıkardı. dk.13. Mehmet Yılmaz sağ çaprazdan şutladı, kalecide kaldı. dk.14 Atakan 25 metreden sert şut attı. Yerden seken topu Gökhan bloke etti. dk.16 Ferhait Thomas, Gökhan ile karşı karşıya kaldı vurdu, Gökhan önledi, ikinci vuruşunda boş kaleye atamadı. Nalepa 18.dakikada yay üzerinden sert vurdu, topu direk dibinden avuta attı. dk.21. Şeydayev yine bencillik yaptı ve son derece ağır kalmasına rağmen çalımlar atmaya çabaladı vurdu, vuruşu on derece zayıftı. Birçok arkadaşı boştaydı. dk.22. Yusuf dönen topa voleyi çaktı, ama avuta attı. dk.30 Sağdan gelen korner vuruşunda Emir çok sert bir kafa vurdu, kaleci çizgide tuttu. Ozan dk.31’de sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Eren girdi. dk.39 Geraldo sol ayağının içiyle uzak direğe gönderdi, yine az fakla avuta çıktı. dk.41. Geraldo Nalepa paslaşmasında Nalepa ceza yayı üzerinden bomboş kaldı ama çok üstten avuta attı. 42.dakikada Emir'in penaltı itirazlarına hakem aldırış etmedi. dk.45 Duhan Yusuf Cihat paslaşmasında Cihat vurdu, kaleci iki hamlede bloke etti. Maça 3 dakika ilave edildi. ilk yarı 1-0 sona erdi.

2.YARIYA İYİ BAŞLADIK

2.yarıya Kocaelispor biraz daha atak başladı. dk.58 Candeias sağdan serbest vuruşu kullandı, Emir altı pasta kafayı çaktı, üstten az farkla avuta çıktı. dk.60. Havalanan topta kaleci Hasan Hüseyin ve 2 Çorumlu havada çarpıştı, kaleci Hasan Hüseyin iki yumruğuyla Burak Ölmez'i bayılttı. Burak hastaneye kaldırılırken vazgeçildi. Bu dakikada Cem Ekinci ve Burak çıktı, Barış ve Beridze girdi. Burak yeniden yedek kulübesine geldi. dk. 66 Amaral'ın pasıyla Barış ceza alanına girdi, yerden vurdu, avuta çıktı. Yüzde yüz gollük pozisyon harcandı. dk.72 Beridze Barış Alıcı'yı gördü, Barış vurdu, üst direkten döndü Beridze kafayla tamamladı: 1-1.dk.73 Mehmet Yılmaz'ın yerine Vukoviç girdi. Duhan'ın yerine Atila girdi. Beridze 93.dakikada öyle bir gol kaçırdık i, neredeyse bir sezona mal olacaktı. 1-1 berabere kaldık.

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Ferhat bir anda yüzde yüz gollük pozisyonda karşı karşıya kaldı. Gökhan yüzde yüz golü ustaca önledi.

3' Geraldo baskıyla gölü attı ve herkes şok yaşadı. (1-0)

10' Candeias'ın pasıyla Şeydayev, kendi topuyla soldan girdi, vurmadı, kaleciyi çalımladı sonra boş kaleye vurmak istedi savunma çizgiden çıkardı.

13' Mehmet Yılmaz sağ çaprazdan şutladı, kalecide kaldı.

14' Atakan 25 metreden sert şut attı. Yerden seken topu Gökhan bloke etti.

16' Ferhait Thomas, Gökhan ile karşı karşıya kaldı vurdu, Gökhan önledi, ikinci vuruşunda boş kaleye atamadı.

18' Nalepa yay üzerinden sert vurdu, topu direk dibinden avuta attı.

21' Şeydayev yine bencillik yaptı ve son derece ağır kalmasına rağmen çalımlar atmaya çabaladı vurdu, vuruşu on derece zayıftı. bir çok arkadaşı boştaydı.

22' Yusuf dönen topa voleyi çaktı, ama avuta attı.

28' Sağdan gelen korner vuruşunda Burak çok sert bir kafa vurdu, kaleci çizgide tuttu.

32' Ozan Sol 3 dakika önce sakatlanmıştı. Ancak kendini yeniden yere attı. Oyuna devam edemedi.

33' ÇORUM FK'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK!!! Sakatlanan O zan Sol'un yerine Eren Aydın oyuna dahil oldu

39' Geraldo sol ayağının içiyle uzak direğe gönderdi, yine az fakla avuta çıktı.

41' Geraldo Nalepa paslaşmasında Nalepa ceza yayı üzerinden bomboş kaldı ama çok üstten avuta attı.

42' Emir'in penaltı itirazlarına hakem aldırış etmedi.

45' Duhan Yusuf Cihat paslaşmasında Cihat vurdu, kaleci iki hamlede bloke etti

49' Amaral yakın mesafeden serbest vuruşu yerden sert gönderdi. Son anda savunmada Kerem dokundu

2.yarıya Kocaelispor biraz daha atak başladı.

58' Candeias sağdan serbest vuruşu kullandı, Emir altı pasta kafayı çaktı, üstten az farkla avuta çıktı.

60' Havalanan topta kaleci Hasan Hüseyin ve 2 Çorumlu havada çarpıştı, kaleci Hasan Hüseyin iki yumruğuyla Burak Ölmez'i bayılttı. Burak hastaneye kaldırıldı. Bu dakikada Cem Ekinci ve Burak çıktı, Barış ve Beridze girdi...

Burak yeniden yedek kulübesine geldi.

66' Amaral'ın pasıyla Barış ceza alanına girdi yerden vurdu, avuta çıktı. Yüzde yüz gollük pozisyon harcandı.

72' GOOOOOLLLLL BERİDZEE!!!!! Beridze Barış Alıcı'yı gördü, Barış vurdu, üst direkten döndü Beridze kafayla tamamladı: (1-1)

73' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği!!! Atila Turan ile Vukovic oyuna dahil olurken, Mehmet Yılmaz ile Duhan oyundan çıktı

78' Thomas Verheydt'in yerine Ahmet Sağat, Ferhat Yazgan'ın yerine Gökhan Karadeniz yerine dahil oldu

79' Yusuf Cihat sarı kart gördü.

80'de Amaral, 81'de Atilla art arda iki zayıf şut attılar.

84' Eren kafayı vurdu, Gökhan yüzde yüz golde çizgiden inanılmaz bir gol çıkardı.

85' Şeydayev'in yerine Koaukou oyuna girdi.

88' Kerem ve Geraldo çıktı Ologo ve Suat girdi.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi

92' Eren boş kaleye gönderemedi. Ancak pozisyon ofsayt. Hakem vermedi.

93' Beridze kontra atakta bomboş girdi, çok kötü vurdu, yüzde yüz golü kaçırdı.

ÇORUM FK:1-KOCAELİSPOR:1

AHLATÇI ÇORUM FK

27. HASAN HÜSEYİN***

2. KEREM KALAFAT**

(4. MICHAEL OLOGO dk.87?)

3. LOICK LANDRE**

5. ZARGO TOURE***

6. FERHAT YAZGAN**

(10. GÖKHAN KARAD. Dk.70 ?)

8. ATAKAN AKKAYNAK**

9. THOMAS VERHEYDT**

(78. AHMET SAĞAT dk.78?)

14. MICHAL JAN NALEPA***

29. GERALDO BARTOLO.*

(11. SUAT KAYA dk.87?)

39. ERKAN KAŞ**

48. OZAN SOL?

(17. EREN AYDIN DK.31 **)

Yedekler

87. ALİ TÜRKAN

30. ADEM DOĞAN

66. MASSIS GÜLÜK

73. SÜLEYMAN LUŞ

77. SADIK ARDA YIL.

Teknik Sorumlu

SERKAN ÖZBALTA

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRM.**

4. EMİR ORTAKAYA***

7. CEM EKİNCİ**

(14. GIORGI BERIDZE dk.62***)

8. YUSUF CİHAT ÇELİK***

10. DANIEL CANDEIAS**

23. DUHAN AKSU**

(19. ATİLA TURAN dk.73**)

32. MEHMET YILMAZ**

(44. JOSIP VUKOVIC dk.73 **)

41. REİS AMARAL*

47. RAMIL SHEIDAEV**

(11. CHRISTIAN KOUAKOU dk.85 ?)

53. BURAK ÖKSÜZ**

(70. BARIŞ ALICI dk.62 **)

55. YUSUF ABDİOĞLU*

Yedekler

1. HARUN TEKİN

67. MEHMET ENES SARI

5. HAŞİM ARDA SARMAN

21. BEDİRHAN YILDIZ

45. MESUT CAN

Teknik Sorumlu

MUSTAFA GÜRSEL

STAT: Çorum Şehir Stadyumu

HAKEMLER: ERDEM MERTOĞLU *, SERDAR SOYDAN, BARIŞ ÇİÇEKSOYU*, BURAK OLCAR(4. HAKEM), MERT GÜZENGE( VAR), MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(AVAR)

SARI KARTLAR: dk.79 Yusuf Cihat

GOLLER: Geraldo dk.3, Beidze dk.72