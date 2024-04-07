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AKP’li Söğüt’ün başkanlığı tescillendi

31 Mart seçimleri, biri hariç tüm ilçelerde tamamlandı. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün yapmış olduğu itirazlar nedeniyle Körfez’deki süreç henüz tamamlanmamıştı. İlçe ve İl Seçim Kurulu’nun ardından son olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP’nin itirazını reddetmesi sonrasında Körfez ilçesindeki süreç de tamamlanmış oldu.

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AKP’li Söğüt’ün başkanlığı tescillendi
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“HAYIRLI OLSUN KÖRFEZ’İM”

YSK’nın bu kararı ile seçimleri Cumhur İttifakı’nın adayı olan mevcut belediye başkanı Şener Söğüt’ün kazanması kesinleşmiş oldu. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şener Söğüt, “Körfez için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu, aldığı karar ile Körfezli hemşehrilerimizin sandığa yansıyan iradesini onayladı.Hayırlı olsun Körfez’im” ifadelerini kullandı.

AKP’LİLER KARARI BEKLİYOR

Öte yandan seçimleri kazanması kesinleşen Körfez Belediye Başkanı olan AKP’li Şener Söğüt’ün yarın (08.04. 2024 Pazartesi) mazbatasını almasının beklendiği öğrenildi. CHP’lilerin son itiraz mercii olan Yüksek Seçim Kurulu’nda alınan ret kararının AKP’ye iletilmesinin ardından mazbata için tören bilgisinin belirleneceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

AKP’li Söğüt’ün başkanlığı tescillendi

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07 Nis 2024 - 16:24 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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