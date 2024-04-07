AKP’li Söğüt’ün başkanlığı tescillendi

“HAYIRLI OLSUN KÖRFEZ’İM”
YSK’nın bu kararı ile seçimleri Cumhur İttifakı’nın adayı olan mevcut belediye başkanı Şener Söğüt’ün kazanması kesinleşmiş oldu. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şener Söğüt, “Körfez için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu, aldığı karar ile Körfezli hemşehrilerimizin sandığa yansıyan iradesini onayladı.Hayırlı olsun Körfez’im” ifadelerini kullandı.
AKP’LİLER KARARI BEKLİYOR
Öte yandan seçimleri kazanması kesinleşen Körfez Belediye Başkanı olan AKP’li Şener Söğüt’ün yarın (08.04. 2024 Pazartesi) mazbatasını almasının beklendiği öğrenildi. CHP’lilerin son itiraz mercii olan Yüksek Seçim Kurulu’nda alınan ret kararının AKP’ye iletilmesinin ardından mazbata için tören bilgisinin belirleneceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.