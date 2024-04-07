Kalan 5 maçta teşvik primlerini dikkate alın

Maç bu ortamda başladı. Kocaelispor'un Göztepe maçındaki olağanüstü gayretiyle gelen galibiyetin ardından, doğal olarak takım hayli yorgun düşürmüş.

Çorum’da maçın ilk yarısında sahada yürüyen bir Kocaelispor vardı. Adım atacak halleri yoktu. Mustafa Gürsel de kadroyu bozmamak adına aynı kadroyu sahaya sürdü. Çorumspor ise Keçiörengücü deplasmanında çok zorlanmadığı bir galibiyet almış, daha dinlenik olarak sahaya gelmişti. Çorumspor 3. dakikada golü attığı anda Kocaelispor'da bir panik havası başladı.

Dolayısıyla maça 1-0 yenik başlamak, Kocaelispor'un oyun planını bozdu. Henüz 3. dakikada gelen gol çok erkendi. Beklenmedik bir goldü. Çorum’da belki bu golü beklemiyordu. Arkasından 3-4 %100'lük gol pozisyonu yakalayan Çorum, tıpkı, Göztepe'nin Kocaelispor'a yaptığı gibi rakibini sahaya hapsetmişti. İlk yarı 1-0 bitti.

İkinci yarı ise Kocaelispor biraz daha toparlanmış haldeydi. Yeşil Siyahlılar yine Mustafa Gürsel'in yerinde değişiklikleriyle oyuna dengeyi getirdi. Savunmada Emir'in olağanüstü gayreti. Burak'ın sakatlanması sonrasında da tüm yük omzuna kalmasına rağmen çabası, herkese moral verdi. Ama takımın en büyük moral gücü yine dev kaptan Kaleci Gökhan Değirmenci'ydi. İki akıl almaz pozisyonda yüzde yüz 3 golü engellerken, maçı da getiren adam oldu.

Bu yaşında böylesine yüksek bir performans sergileyen Kaleci Gökhan, ikinci ligdeki başarısının tesadüf olmadığını, yeniden birinci lig'e döndüğü anda da gösteriyor. Bu adam adeta tek başına bir takım gibi direniyor. Kurtardığı iki goldeki refleksi akıllara durgunluk verecek görüntüydü.

Özellikle ikinci pozisyonda çizgiden çıkardığı topu dünyanın birçok ünlü kalecisinin çıkartması çok zordu. Ve bu kurtarışlar takıma motive verdi, ateşledi. Oyuncu değişikliklerini yerinde yapan Mustafa Gürsel bu maça da damgasını vurdu.

Göztepe maçında son 25 dakikada oyunu aldığı adamlarla maçı geri getiren Mustafa Gürsel, bu maçta da oyunu sonradan aldığı iki oyuncunun gayretiyle gelen golle, beraberliği getirmiş oldu. Ertuğrul Sağlam değişikliklerle ir çok maç kaybederken, Mustafa Gürsel, tam tersine değişikliklerle kazandırıyor.

Dünkü maçın ilk 45 dakikasında Kocaeli Spor sahada yoktu. İkinci yarı Çorum'u sahadan sildi. Hakemler de doğal olarak maçta çok hatalı gözükmedi. Sonuçta 1-1 biten maç, iki takımın puanını 49'a yükseltirken, Boluspor’u yenen Sakarya 50 puanla 3. sıraya yerleşti.

Gerek Kocaelispor tribünlerinde gerekse Çorum tribünlerinde her iki takımın birbirlerinin atkısını açması, dosta düşmana bir gösteri gibiydi. Yani düşman çatlattık. Bu arada hafta içindeki maçta tribünleri, koltukları yakan, aynaları, camları çerçeveleri indiren Göztepe taraftarına, gönderme olarak satılık ilanı açan Kocaelispor taraftarı, her şeye tek bir yanıt vermiş oldu.

Ancak sonuçta yanıt sahada verilecek. Sakaryaspor ile son oynayacağımız maç, belki iki kulübün de 66'dan bu yana oynayacağı en önemli final olacak. Büyük ihtimalle maçı kazanan takım Süper Lig’e yükselecek.

Zira Play-off lideri oldukları için tek maç oynayacaklar. Play-off'taki diğer takımlar ikişer maç oynayıp gelecek ve yorgun gözükecekler. Bakalım Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım kim olacak? Ancak benim iddiam yine sürüyor. Göztepe yakalanamayacak bir takım değil. Yine de bizim beklentimiz üçüncü olarak tek final maçına kalmak.

Candeias, Göztepe maçında 15 dakikada üç penaltıdan üç gol attı, ama dünkü maçta yorgun gözüktü. Amaral yine kendini aşamıyor. Şeydayev 11'de oynadı. Diri gözüktü. Ancak fizik yapısı nedeniyle ağır kalıyor. Duhan bu maçta biraz tutuktu. Mehmet Yılmaz klasik sağdan ataklarını geliştirdi. Ancak o da artık yoruluyor.

Sonuçta bu maç geride kaldı. Pazar günü Giresun Spor geliyor. Ligden düşmüş bir takım ama bu hafta Erzurum'a az kalsın sahayı dar ediyordu. Kötü bir takım değil kesinlikle. Onlar ligin kalan maçlarında ne kadar puan toplarsa bunu prestij olarak görüyorlar. Ha teşvik primi mi alıyorlar? Kimse böyle bir şey iddia edemez. İspatlamanız gerekir. Ama normal şartlarda Kocaelispor’un Giresun'a 10 tane atması lazım. Bakalım göreceğiz ligin kalan 5 maçında kim nasıl bir tavır alacak? Göztepe ikinci sırada kalabilecek mi ? Birlikte izleyeceğiz.

Önce gerçek olan şu ki, Kocaelispor, bu görüntüsüyle Süper Lige çıkmayı hak eden bir takım değil. Çorum da öyle. Sakarya da öyle. Diğer takımlar çok kötü oynadıkları için sadece bize yol açıyorlar. Bayrama çok mutlu giremiyoruz…

Çorum ile birbirimizi yedik…

Bu ziyafette komşu Sakarya'ya yaradı…