Mehmet Ali Paşa sakinlerinden Mehmet ve Nejdet Ormancı'nın babaları Harun Ormancı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Aile Mezarlığına defnedildi.
- Asayiş
Harun Ormancı hayatını kaybetti
Mehmet Ali Paşa sakinlerinden Harun Ormancı hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.