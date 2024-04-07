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Harun Ormancı hayatını kaybetti

Mehmet Ali Paşa sakinlerinden Harun Ormancı hayatını kaybetti.

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Harun Ormancı hayatını kaybetti mask

Mehmet Ali Paşa sakinlerinden Mehmet ve Nejdet Ormancı'nın babaları Harun Ormancı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından  Bağçeşme Aile Mezarlığına defnedildi.

07 Nis 2024 - 16:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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