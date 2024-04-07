Mustafa Gürsel: “Maçın hakkı beraberlikti”

“GOLDEN SONRA MAÇA MORALSİZ BAŞLADIK”

Gürsel, şu şekilde konuştu: “Maçın hemen başında bireysel bir hatadan gol yediklerini söyleyen Gürsel, “Aynı puandaki rakibinizle deplasmanda oynadığımız maçta böyle bir gol yiyerek maça başlamak moralimizi bozdu. Maça çok moralsiz başladık. İlerleyen dakikalarda ise dengeyi sağladık. Bir pozisyonumuz var çizgiyi geçti gibi görünüyor. İlk yarıda da golü bulabilirdik. İkinci yarıda golü bulduk ve beraberliği yakaladık”



“BURADAN MORALLİ AYRILMALIYDIK”

Maçın hakkının beraberlik olduğunu düşündüğünü söyleyen Teknik Direktör Mustafa Gürsel, “Son bölümde maç gitti geldi. İki takımda kazanabilirdik. Maçın hakkı bence beraberlikti. 1 puan bize moral oldu. Çünkü Göztepe maçının galibiyetiyle buraya gelmiştik. Moralimiz yerine gelmiş toparlanmıştık. Buradan da moralli ayrılmalıydık. Bayrama moralli girdiğimizi söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.