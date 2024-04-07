07 Nis 2024 - 16:47- Siyaset G:

Derince Belediyesi'nde CHP'li komisyon üyeleri belli oldu

31 Mart'ta yapılan seçimde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, CHP'li komisyon üyelerini belirledi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Derince Belediyesi'nde CHP'li komisyon üyeleri belli oldu mask

İŞTE CHP'Lİ KOMİSYON ÜYELERİ

KOMİSYONLAR

Meclis Katipleri

1-Evrim Gülsoy
2- Melin Can Er

Yedek

(1-Emre Şimşek),

(2-Serhat Tanyıldız)

Meclis Başkan Vekilleri
1- Abdurrahman Akgüi

2- Saniye Türk

Encümen Üyeleri
1-Ali Günerhan

2- Ali Avcı

3- Hüseyin Parlak

İmar Komisyonu

1- Ünal Ekşi

2- Ertan Karakaş

3-Serhat Tanyıldız

Plan Bütçe Komisyonu

1- Hakan Korel

2-İsmail Bilgin

3- Evrim Gülsoy

Çeşitli İşler

1- Asuman Ekerer

2- İsmail Çelik

3- Emre Şimşek

Çevre ve Sağlık

1- İbrahim Karnıaçık

2- Saniye Türk

3- İsmail Çelik

Eğitim ve Kültür

1- Melih Can Er

2- Abdurrahman Akgül

3- Saniye Türk

Marmara Birliği

1- Nuri Pasa

2- Hüseyin Parlak (Yedek)
# TÜRK, sağlık, chp

07 Nis 2024 - 16:47 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.616.899 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekli - - bina almak para saymak mutemet işlerine kim bakacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 21:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL